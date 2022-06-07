Газизов о предложении переименовать «Уфу»: «Наш бюджет был бы около 900 млн, которые мы бы сами генерировали»

рассказал о предложении переименовать «Уфу».

– Я правильно понимаю, Газизов надеется, что у «Уфы» все будет хорошо?

– В этом я уверен. Дело сейчас в другом: «Уфа» – это не Газизов. «Уфа» – уже большой бренд. На моем месте могут оказаться другие ребята, но они будут нести этот бренд дальше. Сейчас мы разговариваем, а на поле играют мальчишки, вот это наш потенциал. У нас в школе около 1200 детей, это огромная армия. Кто-то из них, выросший на наших идеалах, когда-то сделает «Уфу» еще сильней.

– А эта ваша уверенность на чем зиждется?

– На жизненном опыте. На том, что хорошее дело в любом случае должно жить дальше. Да, бывают поражения, но чтобы клуб стал сильнее, чтобы болельщики его любили сильнее, мы должны пройти этот путь. «Уфа» давно взяла курс на уход от госфинансирования. Оно остается, но мы будем стараться делать это меньше. В РПЛ у нас это получалось, потому что клуб на это был настроен. Мы первые переименовали стадион, у нас было предложение переименовать команду. И контракт уже был подписан под РПЛ.

– Переименовать в какую?

– Я не могу сейчас говорить. Если бы все было нормально, то наш бюджет независимо от республики был бы около 900 миллионов, которые мы бы сами генерировали. Это без продаж игроков. Это большая сумма. Под лигу ниже это нужно делить на пять или шесть. К сожалению, сегодня коммерческая составляющая ФНЛ и интерес вот такой. Поэтому какое наше состояние – аховое или какое, – от этого и нужно плясать. То, что на сегодняшний день я говорю 900, ну, можно это поделить на шесть, это примерная сумма, которую мы сейчас генерируем.

– Очень нужна поддержка руководства республики?

– В ФНЛ – да, огромная. Ну и в РПЛ, конечно. Это не то, что мы сейчас просим с протянутой рукой, нет. Я это уже объяснял. Если ты находишься в РПЛ, это коммерческая лига, там есть интерес определенных игроков, и они платят за это. То, что происходит в ФНЛ, там, к сожалению, коммерческий интерес не такой большой. Из этого круга надо вырываться, чтобы быть успешными, – сказал гендиректор «Уфы».