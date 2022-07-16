Газизов про выплату «Уфе» около 300 тысяч евро при трансфере Зинченко в «Арсенал»: «Сделаем запрос. В связи с санкциями сложно будет перевести деньги»

«Уфа» может получить деньги, если перейдет в лондонский .

Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» .

Была информация, что «Арсенал» может заплатить за Зинченко 35,3 млн евро. По расчетам журналиста Максима Фридмана, «Уфа» получит в качестве компенсации за вклад в футболиста примерно 264,7 тысячи евро.

– Нам будут положены солидарные выплаты в случае его перехода. Сумма считается очень легко.

– Это около 300 тысяч евро?

– Думаю, да. Но я пока точно не считал.

– Чтобы получить деньги, вы должны отправить запрос в «Арсенал»?

– Официально это делается так. Сделаем запрос, если он перейдет. Нам должны будут выплатить. Но сейчас в связи с санкциями сложно будет перевести деньги. В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платят ей, а она – нам, – сказал Газизов.