«Обещали по миллиону, а отдали 200 тысяч». Экс-игрок «Уфы» Кабутов о премиальных за победу над «Рубином»

Экс-игрок «Уфы» рассказал, что получил 200 тысяч рублей за победу над «Рубином».

В матче заключительного тура минувшего розыгрыша «Уфа» победила «Рубин» (2:1). Благодаря этой победе клуб из столицы Башкирии попал в стыковые матчи за сохранение места в РПЛ. Там «Уфа» по сумме двух игр уступила «Оренбургу» и вылетела в .

– В раздевалке Газизов звонил главе Башкортостана. Что тогда было сказано?

– Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены – каждому по миллиону рублей. Это я запомнил.

– Выплатили?

– Отдали по 200 тысяч – и все. А обещали миллион.

– А как вообще звонок этот состоялся? Газизов попросил всех резко замолчать и перестать праздновать?

– Он зашел также на эмоциях, радовался вместе со всеми, мы орали. Но раздался звонок, и тогда сразу тишина. Поговорили, глава поздравил, мы покричали и все. «Одеваемся, поехали». Эту победу не было времени отмечать – уже через три дня у нас были «стыки».

– То есть даже выходной после победы над «Рубином» не дали?

– Нет, была назначена восстановительная тренировка. Было банально мало времени до следующего важного матча, – сказал Кабутов, покинувший «Уфу» и перешедший в .