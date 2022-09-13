«Если обвинять судейство, «Краснодару» нужно заводить дело и на ВАР. Это смешно». Мостовой о матче с ЦСКА

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Александр Мостовой прокомментировал претензии «Краснодара» к судейству в матче с ЦСКА.

В 9-м туре Мир РПЛ «быки» потерпели поражение со счетом 1:4, три гола пропустив с пенальти. После матча генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб «будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова». Позже «Краснодар» обратился в ЭСК РФС. 

«Краснодар», конечно, проиграл по делу. До игры я говорил, что ЦСКА должен показать, какая команда сильнее на данный момент. Они это показали, все пенальти были справедливыми. Что там могло найти руководство «Краснодара»? Ну, может, была претензия к одному пенальти, который перебили по правилам. Я не знаю, какие могут быть недовольства к судейству. 

Три пенальти в игре – это много, но это же был не единственный такой матч. Для этого и существует ВАР, чтобы помогать судьям.

Сейчас же намного легче стало все определять. Если обвинять судейство, то нужно и ВАР обвинять. Тогда «Краснодару» нужно заводить дело и на ВАР, но ведь это смешно», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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