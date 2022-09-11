Защитник «Краснодара» Сорокин о матче с ЦСКА: «Все пенальти по делу, какие вопросы? Мы выглядели плохо»

Защитник высказался о работе судей на матче с ЦСКА.

Московская команда одержала победу со счетом 4:1 в 9-м туре Мир . Главный арбитр назначил 3 пенальти в пользу армейцев по ходу этой игры.

«Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. ВАР посмотрели.

Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо. Если бы мы были лучше, и бы нас догонял, а судьи убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?» – сказал Сорокин.

«Краснодар» готов идти в органы из-за судейства с ЦСКА. В правоохранительные органы!