Защитник «Краснодара» Сорокин о матче с ЦСКА: «Все пенальти по делу, какие вопросы? Мы выглядели плохо»

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Защитник «Краснодара» Егор Сорокин высказался о работе судей на матче с ЦСКА.

Московская команда одержала победу со счетом 4:1 в 9-м туре Мир РПЛ. Главный арбитр Сергей Иванов назначил 3 пенальти в пользу армейцев по ходу этой игры.

«Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. ВАР посмотрели.

Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо. Если бы мы были лучше, и ЦСКА бы нас догонял, а судьи убили, то да. Но здесь все пенальти по делу. Какие вопросы?» – сказал Сорокин.

«Краснодар» готов идти в органы из-за судейства с ЦСКА. В правоохранительные органы!

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