КДК РФС возбудил дело в отношении Кордобы за оскорбление судей в перерыве матча с ЦСКА

КДК РФС возбудил дело в отношении нападающего Джона Кордобы.

В перерыве матча 9-го тура Мир против (1:4) колумбиец грубо оскорбил судей матча на испанском языке. В первой половине игры главный арбитр назначил два пенальти в ворота «быков», еще один 11-метровый в пользу московской команды был назначен во втором тайме.

«КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Григорьянц также сообщил, что на ближайшем заседании КДК рассмотрит выходы за пределы технической зоны тренера Славиши Йокановича, тренера Валерия Карпина, и исполняющего обязанности главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова.