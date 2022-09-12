КДК РФС возбудил дело в отношении Кордобы за оскорбление судей в перерыве матча с ЦСКА

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КДК РФС возбудил дело в отношении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

В перерыве матча 9-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:4) колумбиец грубо оскорбил судей матча на испанском языке. В первой половине игры главный арбитр назначил два пенальти в ворота «быков», еще один 11-метровый в пользу московской команды был назначен во втором тайме. 

«КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Дело возбуждено на основании информации «Матч ТВ», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Григорьянц также сообщил, что на ближайшем заседании КДК рассмотрит выходы за пределы технической зоны тренера «Динамо» Славиши Йокановича, тренера «Ростова» Валерия Карпина, и исполняющего обязанности главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова.

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