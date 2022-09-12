ЦСКА о судействе Иванова: «Даже игроки «Краснодара» сказали, что все 11-метровые бесспорные»

В ЦСКА отреагировали на претензии «Краснодара» по поводу судейства.
В 9-м туре Мир РПЛ армейцы одержали победу со счетом 4:1, по ходу матча главный арбитр Сергей Иванов назначил три пенальти в пользу московской команды.
Накануне гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб «будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова».
«Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» еще вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.
А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — сказал директор по связям с общественностью армейцев Кирилл Брейдо.
«Облегчим правоохранительным органам сбор доказательств». ЦСКА после заявления Хашига выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и пенальти