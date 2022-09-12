ЦСКА о судействе Иванова: «Даже игроки «Краснодара» сказали, что все 11-метровые бесспорные»

В ЦСКА отреагировали на претензии «Краснодара» по поводу судейства.

В 9-м туре Мир армейцы одержали победу со счетом 4:1, по ходу матча главный арбитр назначил три пенальти в пользу московской команды.

Накануне гендиректор «Краснодара» заявил, что клуб «будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова».

«Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» еще вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов.

А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — сказал директор по связям с общественностью армейцев Кирилл Брейдо.

«Облегчим правоохранительным органам сбор доказательств». ЦСКА после заявления Хашига выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и пенальти