«Реал» закончил финансовый год с прибылью в 13 млн евро. С начала пандемии клуб всегда был в плюсе, несмотря на потери в 400 млн

«Реал» опубликовал финансовые результаты за прошлый сезон.

Мадридский клуб сообщил, что завершил финансовый год с прибылью в 13 млн евро, хотя, начиная с марта 2020 года, из-за последствий пандемии коронавируса потерял 400 млн евро.

«Реалу» удалось остаться прибыльным на протяжении трех лет после начала пандемии. В 2019-2020 финансовом году это были 313 тысяч евро после уплаты налогов, а в 2020-2021 финансовом году – 874 тысячи евро после уплаты налогов. «Реал» стал одним из немногих топ-клубов Европы, у которого за эти годы не было финансовых потерь», – сказано в заявлении.

За эти годы «Реалу» удалось повысить стоимость чистых активов клуба. По состоянию на 30 июня 2022 года она достигла 546 млн евро.

Операционная прибыль по сравнению с предыдущим годом возросла на 10% (69 млн евро). Теперь она составляет 722 млн евро.

Остаток наличных средств у «Реала» по состоянию на 30 июня 2022 года – 425 млн евро. Чистый долг «Реала» без учета стоимости проекта по реконструкции составляет 263 млн евро.