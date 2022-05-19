«Реал» получит 360 млн евро от сделки с инвесткомпанией Sixth Street. У нее будет 30% прав на мероприятия на «Бернабеу» в течение 20 лет

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«Реал Мадрид» стал партнером инвестиционной компании Sixth Street на ближайшие 20 лет.

Стороны заключили сделку, которая оценивается в 360 миллионов евро. В соответствии с соглашением, ратифицированным вчера советом директоров мадридцев, Sixth Street получит 30% прав на мероприятия, которые будут проводиться на обновленном «Сантьяго Бернабеу».

Еще одной стороной сотрудничества станет фирма Legends, частично принадлежащая Sixth Street и специализирующаяся на организации крупных мероприятий.

По сведениям The New York Times, сделка касается прав на все доходы «Реала» от эксплуатации стадиона, кроме продажи абонементов.

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