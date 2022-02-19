Хавьер Тебас: «У Ла Лиги наименьшие потери в пандемию среди топ-5 лиг. У «Реала» не было убытков, а у «Сити» – 240 млн евро, у «ПСЖ» – 300»

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Чемпионат Испании пострадал от пандемии коронавируса меньше всех среди топ-5 лиг Европы.

Об этом заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

АПЛ потеряла больше всех. Затем идут Франция, Италия, Германия, а наименьшие потери среди всех [в топ-5 лиг] во время пандемии – у Ла Лиги.

– Почему?

– Потому что у нас не было трансферов, потому что мы снизили зарплату игрокам, когда это нужно было сделать… Потому что потратили меньше, если обобщать.

У «Реала» не было убытков в период пандемии. В то же время убыток «Манчестер Сити» – 240 млн евро, «ПСЖ» – 300 млн евро, «Ювентуса» – 200.

Ла Лига – чемпионат, потерявший меньше всех, и с отрывом, – заявил Тебас.

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