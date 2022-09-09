Журналист Тиро об игре с Россией: «Это предвыборный трюк некоторых боснийских партий. Если дойдет до раскола в сборной, это будет атакой на Боснию и Герцеговину как государство»

Боснийский журналист раскритиковал решение провести товарищеский матч со сборной России.

Бакир Тиро назвал решение Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины безрассудным шагом, который может иметь далеко идущие последствия.

«Мне это кажется неким предвыборным трюком некоторых политических партий в Боснии и Герцеговине, которые очень близки, то есть даже связаны кумовством с самой верхушкой ассоциации и его президентом.

Не могу поверить, что им удалось это сделать, потому что Россия отстранена мировыми и европейскими футбольными федерациями.

Думаю, это даже очень хорошо кем-то продумано и приготовлено, чтобы расколоть и Федерацию, и сборную по самому популярному виду спорта, важному для народа Боснии и Герцеговины. Если дойдет до раскола, это будет атакой на Боснию и Герцеговину как государство», – сказал Бакир Тиро в интервью Radio Slobodna Evropa (СМИ признано иноагентом на территории РФ).