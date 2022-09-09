«Матч с Россией не лучший выбор для Боснии, мы не должны играть». Вице-президент Футбольного союза Боснии о сопернике

Вице-президент Футбольного союза Боснии выступает против матча со сборной России.

Товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины назначен на 19 ноября.

«Это решение – не лучший вариант для Боснии и Герцеговины.

Мы получили запрос от России и еще одной страны. Мы отправили письмо в УЕФА, и нам сказали, что они не запрещают проведение товарищеских матчей», – сказал Ирфан Дурич.

Дурич объяснил, что такое решение принял комитет по чрезвычайным ситуациям футбольного союза страны. Функционер добавил, что пять членов комитета согласились с проведением матча, а он был против.

«Это не лучший вариант для Боснии и Герцеговины. Это не лучший выбор. Они руководствовались ответом .

Я руководствуюсь несколько другими принципами и считаю, что Босния и Герцеговина не должна играть в этом матче», – заявил Дурич.