«Спартак» оштрафовали на 80 тысяч рублей по итогам 8-го тура, «Зенит» – на 30 тысяч

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц деньги Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам матча 8-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Матч прошел в воскресенье в Москве и закончился победой «Зенита» со счетом 2:1.

«Спартак» оштрафовали на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики. Красно-белые также заплатят 20 тысяч рублей за опоздание главного тренера Гильермо Абаскаля на флеш-интервью и 30 тысяч рублей за выход специалиста за пределы технической зоны.

«Зенит» оштрафован за скандирование болельщиками нецензурных выражений на 30 тысяч рублей.

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