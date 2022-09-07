«Спартак» оштрафовали на 80 тысяч рублей по итогам 8-го тура, «Зенит» – на 30 тысяч

«Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам матча 8-го тура Мир с .

Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) . Матч прошел в воскресенье в Москве и закончился победой «Зенита» со счетом 2:1.

оштрафовали на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики. Красно-белые также заплатят 20 тысяч рублей за опоздание главного тренера на флеш-интервью и 30 тысяч рублей за выход специалиста за пределы технической зоны.

«Зенит» оштрафован за скандирование болельщиками нецензурных выражений на 30 тысяч рублей.