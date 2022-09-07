Фернандес не перейдет в «Спартак» из «Волоса»: «Сделка провалилась. Переговоры закончены»

Полузащитник «Волоса» не перейдет в «Спартак».

Об этом сообщил агент игрока Альберт Ботинес.

– Сделка по переходу Фернандеса в «Спартак» провалилась. Переговоры закончены.

– Почему сделка сорвалась?

– Это долгая история, но главная причина срыва трансфера — нынешний клуб игрока «Волос», – сказал агент.

Появлялась информация о том, что греческий клуб просит 1,5 млн евро за Фернандеса.

В этом сезоне атакующий полузащитник забил гол и отдал результативную передачу в трех матчах чемпионата Греции. Его полную статистику можно найти здесь.

«Спартак» зовет Фернандеса из греческого «Волоса». Год назад Абаскаль поднял этот клуб на первое место – а через 2,5 месяца был уволен