Фернандес не перейдет в «Спартак» из «Волоса»: «Сделка провалилась. Переговоры закончены»

Полузащитник «Волоса» Паоло Фернандес не перейдет в «Спартак».
Об этом сообщил агент игрока Альберт Ботинес.
– Сделка по переходу Фернандеса в «Спартак» провалилась. Переговоры закончены.
– Почему сделка сорвалась?
– Это долгая история, но главная причина срыва трансфера — нынешний клуб игрока «Волос», – сказал агент.
Появлялась информация о том, что греческий клуб просит 1,5 млн евро за Фернандеса.
В этом сезоне атакующий полузащитник забил гол и отдал результативную передачу в трех матчах чемпионата Греции. Его полную статистику можно найти здесь.
«Спартак» зовет Фернандеса из греческого «Волоса». Год назад Абаскаль поднял этот клуб на первое место – а через 2,5 месяца был уволен