Линекер об увольнении Тухеля: «Боэли быстро начал следовать политике Абрамовича – избавляться от тренера при первом серьезном спаде»

отреагировал на увольнение Томаса Тухеля из «Челси».

Сегодня лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 49-летним тренером.

уволил . Новому владельцу [ ] не потребовалось много времени, чтобы начать следовать политике своего предшественника [Романа Абрамовича] – избавляться от тренера при первом же серьезном спаде», – написал бывший нападающий сборной Англии.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. В качестве кандидатов на замену клуб рассматривает Грэма Поттера, Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана.