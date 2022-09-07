Линекер об увольнении Тухеля: «Боэли быстро начал следовать политике Абрамовича – избавляться от тренера при первом серьезном спаде»

Гари Линекер отреагировал на увольнение Томаса Тухеля из «Челси».
Сегодня лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 49-летним тренером.
«Челси» уволил Томаса Тухеля. Новому владельцу [Тодду Боэли] не потребовалось много времени, чтобы начать следовать политике своего предшественника [Романа Абрамовича] – избавляться от тренера при первом же серьезном спаде», – написал бывший нападающий сборной Англии.
Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. В качестве кандидатов на замену клуб рассматривает Грэма Поттера, Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана.