Линекер об увольнении Тухеля: «Боэли быстро начал следовать политике Абрамовича – избавляться от тренера при первом серьезном спаде»

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Гари Линекер отреагировал на увольнение Томаса Тухеля из «Челси».

Сегодня лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 49-летним тренером.

«Челси» уволил Томаса Тухеля. Новому владельцу [Тодду Боэли] не потребовалось много времени, чтобы начать следовать политике своего предшественника [Романа Абрамовича] – избавляться от тренера при первом же серьезном спаде», – написал бывший нападающий сборной Англии.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. В качестве кандидатов на замену клуб рассматривает Грэма Поттера, Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана. 

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