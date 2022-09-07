Тухель получит 13 млн фунтов компенсации за увольнение из «Челси». Еще 2 млн выплатят его штабу

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Стала известна сумма неустойки Томаса Тухеля

По информации Dialy Mail, немецкий специалист получит 13 миллионов фунтов в качестве компенсации за увольнение из «Челси». Лондонский клуб также выплатит 2 миллиона фунтов членам его штаба.

Сегодня «Челси» объявил об отставке 49-летнего специалиста. Он возглавлял «синих» с января 2021 года и выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В качестве замены Тухелю лондонцы могут назначить Грэма Поттера, Маурисио Почеттино или Зинедина Зидана. 

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