выступил с заявлением об отставке с поста тренера.

Сегодня клуб объявил о прекращении сотрудничества с 49-летним специалистом.

«От лица всех в «Челси» клуб хотел бы поблагодарить Томаса и его штаб за приложенные во время работы усилия. Томас по праву займет место в истории «Челси» после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Новые владельцы провели 100 дней во главе клуба. Они продолжают упорную работу по продвижению клуба вперед. Новые владельцы считают, что настало время сменить тренера.

Тренерский штаб «Челси» возьмет на себя тренировки и подготовку команды к предстоящим матчам. Клуб быстро продвигается к назначению нового тренера.

Дальнейших комментариев не будет до назначения нового тренера», – сказано в заявлении клуба.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.