«Локо» может назначить Бориса Ротенберга-младшего спортивным директором. Цорн близок к увольнению («РБ Спорт»)

В «Локомотиве» может смениться спортивный директор.
По информации «РБ Спорт», Томас Цорн с высокой долей вероятности лишится своей должности. В качестве его замены руководство клуба рассматривает Бориса Ротенберга-младшего.
Ротенберг выступал за железнодорожников с 2016 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона.
Сегодня «Локомотив» объявил об уходе тренера Марвина Комппера, готовившего команду к матчам. Сообщается, что тренерский штаб москвичей претерпит дальнейшие изменения, когда Ротенберг вступит в должность.