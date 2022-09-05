«Локо» может назначить Бориса Ротенберга-младшего спортивным директором. Цорн близок к увольнению («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия Томас Цорн Футбол

В «Локомотиве» может смениться спортивный директор.

По информации «РБ Спорт», Томас Цорн с высокой долей вероятности лишится своей должности. В качестве его замены руководство клуба рассматривает Бориса Ротенберга-младшего.

Ротенберг выступал за железнодорожников с 2016 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона. 

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе тренера Марвина Комппера, готовившего команду к матчам. Сообщается, что тренерский штаб москвичей претерпит дальнейшие изменения, когда Ротенберг вступит в должность. 

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