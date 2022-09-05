«Локомотив» отправил в отставку тренера Комппера. Он готовил команду к матчам

Тренер Марвин Комппер покидает .

В заявлении клуба отмечается, что решение связано с неудовлетворительными результатами команды.

«С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром», – отметили в «Локо».

Комппер присоединился к тренерскому штабу московской команды в октябре 2021 года, когда главным тренером был Маркус Гиздоль.

В начале марта после отъезда Гиздоля из России и. о. главного тренера «Локомотива» был назначен Дмитрий Лоськов, однако за подготовку команды к играм отвечал Комппер.

Эта роль оставалась у немца и при Зауре Хапове, который сменил Лоськова в апреле, и при Йозефе Циннбауэре, назначенном главным тренером в июне.

«Локомотив» занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ, набрав в восьми играх 9 очков (2 победы, 3 ничьих и 3 поражения).