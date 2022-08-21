«Локомотив» пока не получал платежи за Бека-Бека от «Ниццы»

Томас Цорн рассказал о ситуации с выплатами от «Ниццы» за полузащитника Алексиса Бека-Бека.
21-летний хавбек перешел во французский клуб в это межсезонье за 12+2 млн евро.
– Как вы смогли договориться с «Ниццей», чтобы выплаты за Бека-Бека поступали в срок?
– Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить. У нас есть договоренность. Скоро мы должны получить платеж. Как будет – проинформируем.
– То есть пока траншей от «Ниццы» не было?
– При покупках и при продажах сумма разбивается на несколько платежей. В каждом клубе есть бюджет, в нем нужно находиться. Это нормальная история, – сказал спортивный директор «Локо» Томас Цорн.