«Локомотив» пока не получал платежи за Бека-Бека от «Ниццы»

рассказал о ситуации с выплатами от «Ниццы» за полузащитника .

21-летний хавбек перешел во французский клуб в это межсезонье за 12+2 млн евро.

– Как вы смогли договориться с «Ниццей», чтобы выплаты за Бека-Бека поступали в срок?

– Мне кажется, это зависит от клуба. В Италии ситуация другая, нежели во Франции. Французские клубы готовы платить. У нас есть договоренность. Скоро мы должны получить платеж. Как будет – проинформируем.

– То есть пока траншей от «Ниццы» не было?

– При покупках и при продажах сумма разбивается на несколько платежей. В каждом клубе есть бюджет, в нем нужно находиться. Это нормальная история, – сказал спортивный директор Томас Цорн.