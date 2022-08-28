Представитель Игнатьева Агузаров: «Не буду клеймить огромное количество наших недоброжелателей. Я сказал Цорну, что подписание Ивана будет его победой»

Представитель Ивана Игнатьева дал комментарий после хет-трика футболиста в игре с «Оренбургом».

«Я не буду сейчас расхваливать своего футболиста или как-то клеймить огромное количество наших недоброжелателей.

Мы с Ваней прошли достаточно сложный этап карьеры, который многому нас научил.

При подписании контракта с , я сказал Цорну, что это подписание – будет его победой! Дай Бог, чтобы так и было!

Сезон еще длинный, и нам нужно постоянно работать, чтобы быть еще лучше!

У Ивана наступила белая полоса? Тут ведь такой момент: полоса она, как правило, не возникает просто так.

Если ты отдаешь всего себя режиму, тренировкам, если тренер верит в тебя, эти составляющие и предопределяют эту полосу. Впереди большая работа», – сказал .

Разобрали хет-трик Игнатьева: Иван сверкал рывками за спину и наказал «Оренбург» за провальный прессинг-план