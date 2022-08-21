Томас Цорн: «Дзюба и Оздоев – хорошие игроки, но уже в том возрасте, когда не подходят под концепцию «Локомотива»

объяснил, почему клуб не интересовался и .

– На рынке было много свободных агентов: Дзюба, Оздоев, Газинский. Почему «Локомотив» никого не взял?

– У нас есть наша линия.

И Дзюба, и Оздоев – это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию, – сказал спортивный директор московского клуба .

Дзюба и Оздоев на данный момент являются футболистами турецких клубов и «Фатих Карагюмрюк» соответственно.