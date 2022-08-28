Цорн о продаже Игнатьева в Европу: «Мы никуда не торопимся. Предложений нет на данный момент»

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Томас Цорн похвалил Ивана Игнатьева после матча с «Оренбургом» (5:1).

Нападающий «Локомотива» сделал хет-трик в игре 7-го тура Мир РПЛ.

«Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся.

Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад.

Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет», – сказал спортивный директор «Локо».

Разобрали хет-трик Игнатьева: Иван сверкал рывками за спину, а прессинг-план «Оренбурга» провалился

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