Цорн о продаже Игнатьева в Европу: «Мы никуда не торопимся. Предложений нет на данный момент»

похвалил после матча с (5:1).

Нападающий сделал хет-трик в игре 7-го тура Мир .

«Когда будем продавать Игнатьева в Европу? Мы никуда не торопимся.

Очень рад за Ивана, что получился этот трансфер. Сегодня его прорвало, смог забить. Он молодец, я очень рад.

Пусть продолжает в том же духе. На данный момент предложений по Игнатьеву из Европы нет», – сказал спортивный директор «Локо».

Разобрали хет-трик Игнатьева: Иван сверкал рывками за спину, а прессинг-план «Оренбурга» провалился