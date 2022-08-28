Томас Цорн: «12-й – не номер болельщиков. Они – 12-й игрок»

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Томас Цорн объяснил решение «Локомотива» дать новичку Марио Митаю 12-й номер.

Албанский защитник перешел в «Локо» из АЕК, подписав контракт на пять лет.

«Неправильно говорить, что желание взять номер кумира перевесило уважение к болельщикам. Марио не думал, что номер забронирован за фанатами.

Не знаю, в каких клубах такое есть. В «Локомотиве» – нет. Игроки имеют право выбрать.

12-й – это не номер болельщиков, который нарисован на майке. Они 12-й игрок: это эмоции, которые дают команде.

Болельщики – это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера», – сказал спортивный директор железнодорожников.

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