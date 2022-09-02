Французская прокуратура начала расследование по заявлению Погба о шантаже со стороны брата и вооруженной банды

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Прокуратура Парижа начала расследования после заявления Поля Погба о шантаже со стороны брата.

Футболист «Ювентуса» заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Хавбек 16 июля обратился в прокуратуру Турина с заявлением. После предварительного расследования, проведенного в прошлом месяце, в прокуратуре Парижа заявили, что рассмотрят обвинения в адрес пока неизвестного лица в «шантаже со стороны вооруженной банды, похищении и участии в преступном сговоре».

Расследовать дело будет Центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLCO) Центрального штаба судебной полиции (DCPJ).

Погба заманили в квартиру с людьми, вооруженными винтовками M16 и автоматами, в ночь с 20 на 21 марта – перед сбором сборной Франции

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