Брат Погба заявил, что Поль платил миллионы евро шаману, чтобы тот уберег его от травм

Брат Поля Погба рассказал, что полузащитник неоднократно обращался к шаманам.

«Единственный способ выжить, который у меня есть, – это разоблачить его ложь и обман. Вот почему я подтвердил информацию о колдовстве, потому что здесь важно не то, работает оно или нет, или верите вы в него или нет, а скорее то, что оно подразумевает под собой зло, потому что эти практики требуют, чтобы вы делали плохие вещи для ритуалов с желанием причинить вред.

Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы спросить: разве Поль отрицал, что прибегал к помощи шаманов? Так почему же он признался в этом следователям: «Погба сообщил полиции, что уже заплатил шаману из своего окружения, чтобы защитить себя от травм»?

А чтобы уберечь себя от травм, нужно ли годами платить этому волшебнику миллионы евро (тем более, что это не сработало)? И следователи, и налоговые органы могут легко проверить это в центральном банке в Лондоне.

Кроме того, в своем неустанном стремлении дискредитировать любого, кто знает его маленькие секреты, Поль утверждает, что деньги, которые он предлагал своим друзьям детства, были вымогательством. Но что делать, если эти деньги оправданы официальными и зарегистрированными документами, и есть доказательства добровольного перевода? Это не то же самое, что вымогательство, не так ли?

В любом случае, я рад, что меня поддержали в этом испытании, и я очень благодарен своим старшим братьям и всем тем, кто верит мне. Потерпите немного, разоблачение лжи грядет!» – написал .

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе