Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Дали понимание, что все переносят на следующий сезон. Я сделал все, что мог. Нет команды на продвижение законопроекта»

Дмитрий Свищев: не стоит ждать возвращения пива на стадионы в ближайшее время.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о ситуации с появлением пива на стадионах.

– Вы говорили в ноябре, что в вопросе с возвращением пива лед тронулся, от всех был дан зеленый свет и надеетесь, что к Новому году примете закон. Есть вероятность, что к Новому году закон действительно будет принят?

– Нет. К Новому году точно нет.

Комитет Топилина (комитет по экономической политике – Спортс’‘) дал мне четкое понимание, что все переносят на следующий сезон.

В ближайшее время, к сожалению для многих, ничего утешительного сказать не могу. Это не в моей компетенции.

Я сделал все, что мог: общался с болельщиками, производителями пива, руководством клубов, РФС. Все за, в правительстве тоже поддержали, но все-таки решение пока не принято. Нет команды на продвижение этого законопроекта.

– В лучшем случае можно ждать решения в следующем сезоне РПЛ?

– Я каждый год говорю, что в лучшем случае к этому или следующему сезону… И так постоянно.

К сожалению, констатирую факт, как происходит. В ближайшее время ждать возвращения пива не стоит, – сказал Дмитрий Свищев.