  • Орлов о «Спартаке»: «Удивлен, как Романцев и Аленичев не в клубе. «Лукойл», не понимаете, что это ваш мозговой центр? Посмотрите на «Баварию» – экс-футболисты не дадут просчета»
0

Геннадий Орлов предложил «Спартаку» взять пример с «Баварии».

Комментатор Геннадий Орлов предложил «Спартаку» взять пример с «Баварии».

«Посмотрите на «Баварию» – она всегда побеждает. Потому что у них Беккенбауэр, Хенесс, Румменигге – все бывшие футболисты, они там, в клубе! Они не дадут просчета, не будет ошибок в селекции.

Разовые оплошности у всех бывают, но системных ошибок, которые в «Спартаке» происходят все время, их нет.

Я удивлен, как Романцев, Аленичев и остальная группа известных футболистов и тренеров [не в клубе]… На них опирайтесь!

«Лукойл», ну что же вы, не понимаете, что это ваш мозговой центр футбола?! Нет, не понимают...» – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
