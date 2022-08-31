Погба спокойно воспринял обвинения брата в шаманском проклятии для Мбаппе. Мать поддерживает Поля

не беспокоят обвинения в шаманстве, которые против него выдвигает его брат Матиа.

Le Parisien сообщает, что полузащитник сообщил человеку, близкому к сборной Франции, что «спокоен», несмотря на обвинения в обращении к шаманам, выдвинутые его братом. Сообщается, что Погба испытал «облегчение», положив конец шантажу.

Поля поддерживает его мать, которая считает правильным решение футболиста обратиться в правоохранительные органы.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре и сотрудники сборной не знали об этой ситуации до субботы. Ле Гре не беспокоит то, как этот инцидент может повлиять на отношения Погба и . Его больше волнует безопасность Поля.

Погба сообщил следователям, что его шантажировали видео, где он якобы просит наложить проклятие на форварда . Поль это отрицает. Во французском клубе не верят, что Погба мог пойти на такой шаг.

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе