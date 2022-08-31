Погба спокойно воспринял обвинения брата в шаманском проклятии для Мбаппе. Мать поддерживает Поля

Поля Погба не беспокоят обвинения в шаманстве, которые против него выдвигает его брат Матиа.
Le Parisien сообщает, что полузащитник «Ювентуса» сообщил человеку, близкому к сборной Франции, что «спокоен», несмотря на обвинения в обращении к шаманам, выдвинутые его братом. Сообщается, что Погба испытал «облегчение», положив конец шантажу.
Поля поддерживает его мать, которая считает правильным решение футболиста обратиться в правоохранительные органы.
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре и сотрудники сборной не знали об этой ситуации до субботы. Ле Гре не беспокоит то, как этот инцидент может повлиять на отношения Погба и Килиана Мбаппе. Его больше волнует безопасность Поля.
Погба сообщил следователям, что его шантажировали видео, где он якобы просит наложить проклятие на форварда «ПСЖ». Поль это отрицает. Во французском клубе не верят, что Погба мог пойти на такой шаг.
«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе