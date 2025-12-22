Бруну может пропустить минимум месяц. У капитана «МЮ» повреждение мягких тканей (The Telegraph)
Капитан «МЮ» Бруну выбыл минимум на месяц.
Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выбыл на длительный срок из-за травмы.
31-летний португалец получил повреждение в конце первого тайма в матче 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2) и не вышел на второй тайм.
Как сообщает The Telegraph, из-за травмы мягких тканей Бруну может пропустить как минимум месяц.
Отметим, что хавбек лишь дважды пропускал игры в составе «МЮ» по состоянию здоровья – один матч из-за болезни в сезоне-2021/22 и два из-за повреждения колена в сезоне-2023/24.
В этом сезоне у Фернандеша 5 голов и 7 результативных передач в 17 играх чемпионата Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Железный Бруну сломался − минимум на месяц! В это очень сложно поверить
