Мбаппе звонил Полю и Матиа Погба, чтобы разобраться в истории про шаманское проклятье

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попытался разобраться в скандале вокруг Поля Погба.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на Мбаппе.

Матиа Погба угрожал своему брату обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро.

По данным M6, подтвержденным RTL, форвард «ПСЖ» связывался как с Полем, так и с Матиа с целью выяснить, почему его имя фигурирует в этой истории. Они контактировали как по телефону, так и через окружение.

Утверждается, что и Мбаппе, и Поль Погба считают этот скандал потенциально вредным для национальной команды накануне ЧМ-2022.

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