Мбаппе звонил Полю и Матиа Погба, чтобы разобраться в истории про шаманское проклятье

Нападающий «ПСЖ» попытался разобраться в скандале вокруг .

Ранее сообщалось, что полузащитник обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на Мбаппе.

угрожал своему брату обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро.

По данным M6, подтвержденным RTL, форвард связывался как с Полем, так и с Матиа с целью выяснить, почему его имя фигурирует в этой истории. Они контактировали как по телефону, так и через окружение.

Утверждается, что и Мбаппе, и Поль Погба считают этот скандал потенциально вредным для национальной команды накануне ЧМ-2022.

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе