Мбаппе звонил Полю и Матиа Погба, чтобы разобраться в истории про шаманское проклятье

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попытался разобраться в скандале вокруг Поля Погба.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на Мбаппе.
Матиа Погба угрожал своему брату обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро.
По данным M6, подтвержденным RTL, форвард «ПСЖ» связывался как с Полем, так и с Матиа с целью выяснить, почему его имя фигурирует в этой истории. Они контактировали как по телефону, так и через окружение.
Утверждается, что и Мбаппе, и Поль Погба считают этот скандал потенциально вредным для национальной команды накануне ЧМ-2022.
«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе