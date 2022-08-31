Брат Поля Погба заявил, что из-за полузащитника подвергается смертельной опасности.

«Я заметил, что многие люди и медиа уже сочли слова Поля правдивыми, даже не попытавшись их проверить, ведь их произнесла звезда. А любой другой человек, у которого нет такой карьеры, должен замолчать.

Я ничего не могу сделать со слепотой. Так что обращаюсь к тем, кто действительно хочет разобраться в ситуации. И я напомню: изначально я говорил, что буду публиковать факты, но я еще ничего не рассказал, а запаниковавший маленький Поль, которому дали плохие советы, уже отправил ко мне своих солдат в черной форме. Именно он начал рассказывать о себе – так, как ему хотелось – а я лишь отвечал.

Все комментарии Поля, его юристов и болельщиков направлены лишь на то, чтобы вымазать мое имя в грязи, ведь можно же представить все так, словно старший брат просто завидует, он жаден до денег и готов на все, лишь бы дискредитировать Поля. Разве не для этого существуют все фэйковые аккаунты, созданные под моим именем?

Мне пришлось высказаться, потому что я рискую потерять жизнь или свободу из-за младшего брата, который хочет, чтобы я либо умер, либо сидел в тюрьме.

Разве не меня предал младший брат? Или это менее серьезно, ведь он – звезда мирового масштаба, а я – обычный человек, и такие, как я, должны соглашаться на смерть в молчании ради славы фальшивого гения? Конечно, кто-то и согласен на такое, но не я, извините! Делайте это сами, раз хотите. Даже если вы не поверите мне – я борюсь за свою жизнь, за жизнь членов моей семьи и пытаюсь выбраться из ловушки, устроенной братом.

Мир судит обо всем по внешнему облику. Все думают, что у нас дома все прекрасно, но реальность такова, что вся семья терпит боль и находится в опасности. И все – из-за моего брата, который из-за денег и славы уже давно потерял связь с реальностью», – написал в твиттере.

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе