Погба заманили в квартиру с людьми, вооруженными винтовками M16 и автоматами, в ночь с 20 на 21 марта – перед сбором сборной Франции

Стали известны новые подробности семейного конфликта полузащитника .

Сообщается, что брат футболиста Матиа Погба шантажом вымогает у него порядка 13 млн евро.

Как пишет RMC Sport, в ночь с 20 на 21 марта Погба заманили в квартиру в пригороде Парижа, где находились вооруженные люди. Таким образом, это случилось за несколько часов до начала сборов сборной в Клерфонтене.

В воскресенье, 20 марта, и его кузен Адриен Нсомото организовывали мероприятие для своей компании Golden Score, которая сотрудничает со спортсменами высокого уровня. Мать Погба поддерживает этот проект, а потому она настояла на том, чтобы Поль посетил мероприятие. На него Поль прибыл около девяти вечера. Братья Погба вместе поучаствовали в фотосессии.

В ходе этого вечера Полю сообщили о том, что его друзья детства хотят встретиться после мероприятия. Через несколько часов Погба привезли в вышеупомянутую квартиру. 9 августа Поль рассказал следователям, что там находились два человека, вооруженных винтовками M16 и автоматами.

От него потребовали 13 млн евро, объяснив это тем, что на протяжении 13 лет эти люди тайно обеспечивали его безопасность. Погба отказался платить, и после этого ему навязали постоянное присутствие рядом человека по имени Бабакар, которому Поль в апреле передал 100 тысяч евро.

Несмотря на эти события, Погба вовремя прибыл на сбор национальной команды и делал вид, что ничего не произошло. 25 марта он провел 88 минут на поле в матче против Кот-д′Ивуара.

14 июля, уже после перехода Погба в «Ювентус», три человека прибыли на базу туринского клуба и попросили о встрече. Служба безопасности предупредила Поля об этом, и хавбек отказался от встречи. По данным RMC Sport, в тот день Матиа Погба находился в Турине. Le Monde пишет, что тогда об этом узнал и Поль.

Через два дня Поль решил обратиться в итальянскую полицию.