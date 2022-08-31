Маслов о том, как «Спартаку» победить «Зенит»: «Не дать им забить, забить самим – и тогда мы выиграем»

Защитник «Спартака» рассказал, как обыграть .

«Что нам нужно сделать, чтобы обыграть «Зенит»? Не дать им забить, забить самим – и тогда мы выиграем!

И в дальнейшем, чтобы бороться с ними за чемпионство, нам надо стараться делать так же.

Конечно, это хорошо, что мы проведем минимум пять матчей с «Зенитом» в этом сезоне. Чем больше интересных встреч с сильным соперником, тем лучше. И для зрителей, и для нас. Сильная конкуренция помогает расти.

Чемпионство? Не хочется заглядывать в будущее», – сказал .

Матч 8-го тура Мир – «Зенит» состоится в Москве 4 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени. «Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 17 очков. «Спартак» отстает на одно очко.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» дома победил москвичей со счетом 4:0. Команды также дважды сыграют в рамках группового этапа Фонбет Кубка России.