Данил Круговой: «Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. У «Зенита» большие шансы на это при должном отношении»

Защитник хочет выиграть у все матчи в сезоне.

Об этом игрок рассказал перед игрой 1-го тура Фонбет Кубка России против «Факела».

– Как вам состав нашей группы?

– Хорошие соперники. То, что «Зенит» в одной группе со «Спартаком», придает особый интерес турниру. Чем больше матчей между нами, тем лучше. Будет зрелищный футбол, внимание болельщиков.

Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. Думаю, при должном отношении к делу у нас на это большие шансы, и, конечно, уверен, что, как всегда, наши болельщики заполнят «Газпром Арену».

– Матчи со «Спартаком» – ​это всегда много эмоций. В этом сезоне «Зенит» сыграет с красно-белыми минимум пять раз. Может, матчи такого накала лучше проводить чуть реже?

– Поскольку такая ситуация у нас впервые, посмотрим, что получится. Но мне кажется, что это в плюс. Надеюсь, дерби двух столиц получатся интересными и в Кубке, и в чемпионате, – сказал Круговой.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в рамках следующего тура Мир . Матч состоится 4 сентября.