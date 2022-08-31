Данил Круговой: «Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. У «Зенита» большие шансы на это при должном отношении»

Защитник «Зенита» Данил Круговой хочет выиграть у «Спартака» все матчи в сезоне.
Об этом игрок рассказал перед игрой 1-го тура Фонбет Кубка России против «Факела».
– Как вам состав нашей группы?
– Хорошие соперники. То, что «Зенит» в одной группе со «Спартаком», придает особый интерес турниру. Чем больше матчей между нами, тем лучше. Будет зрелищный футбол, внимание болельщиков.
Хочется выиграть у «Спартака» все матчи. Думаю, при должном отношении к делу у нас на это большие шансы, и, конечно, уверен, что, как всегда, наши болельщики заполнят «Газпром Арену».
– Матчи со «Спартаком» – это всегда много эмоций. В этом сезоне «Зенит» сыграет с красно-белыми минимум пять раз. Может, матчи такого накала лучше проводить чуть реже?
– Поскольку такая ситуация у нас впервые, посмотрим, что получится. Но мне кажется, что это в плюс. Надеюсь, дерби двух столиц получатся интересными и в Кубке, и в чемпионате, – сказал Круговой.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в рамках следующего тура Мир РПЛ. Матч состоится 4 сентября.