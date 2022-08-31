Руслан Литвинов: «Зенит» реально победить – «Спартак» и «Наполи» обыгрывал»

считает, что «Спартак» способен выиграть у «Зенита».

«В футболе нет ничего нереального, поэтому «Зенит» реально победить – «Спартак» и «Наполи» обыгрывал. Я надеюсь, что дома у нас все получится, порадуем болельщиков.

Я не могу объяснить, почему «Спартак» так долго у «Зенита» не выигрывает», – сказал полузащитник красно-белых.

примет в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Матч состоится 4 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

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