Руслан Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак» после Суперкубка. Принципиальный соперник, будем стараться побеждать»

сообщил, что разозлил «Спартак» после матча за .

Также полузащитник красно-белых рассказал, что экс-владелец «Спартака» посетил раздевалку команды после игры с «Крыльями Советов» (1:0) в рамках Фонбет Кубка России.

«Федун зашел в раздевалку после «Крыльев». Сказал пару напутственных слов перед «Зенитом».

Он навсегда останется со , его имя будет вписано в историю. «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке.

Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать», – сказал Литвинов.

Матч РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 4 сентября.