Руслан Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак» после Суперкубка. Принципиальный соперник, будем стараться побеждать»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов сообщил, что «Зенит» разозлил «Спартак» после матча за OLIMPBET Суперкубок России.

Также полузащитник красно-белых рассказал, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун посетил раздевалку команды после игры с «Крыльями Советов» (1:0) в рамках Фонбет Кубка России.

«Федун зашел в раздевалку после «Крыльев». Сказал пару напутственных слов перед «Зенитом».

Он навсегда останется со «Спартаком», его имя будет вписано в историю. «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке.

Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать», – сказал Литвинов.

Матч РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 4 сентября.

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