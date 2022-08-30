«Ребята, которые говорили, что закроют Клаудиньо, пятерку получили. Аккуратнее надо со словами». Защитник «Спартака» Чернов о матче с «Зенитом»

Защитник высказался о предстоящем матче с «Зенитом».

Красно-белые обыграли со счетом 1:0 в 1-м туре Фонбет Кубка России. Матч с «Зенитом» в 8-м туре Мир состоится 4 сентября.

– Скоро матч с в чемпионате. Хочется взять реванш за разгром в Суперкубке?

– Хочется отдохнуть от прошедшей игры [в Кубке], завтра уже соберемся и будем думать о «Зените».

– Следите за новостями про восстановление Клаудиньо? Вы не хотите попробовать его закрыть?

– Не знаю, все зависит от нашей тактики и от тактики соперника. Ребята, которые говорили, что закроют его, пятерку получили. Поэтому аккуратнее надо со словами.

– Не будет такого, что все будут отвлекаться на Клаудиньо в попытках его закрыть?

– У них в целом хорошая команда, не один игрок играет. Там есть еще ребята, которых надо держать. Бразильцы отлично играют. Тренер расскажет нам, как против них действовать.

– Учитывая, как играет «Зенит» в первых семи турах, эта команда выглядит непобедимой?

– Они хорошо играют, набрали ход. В прошлом сезоне при своих трибунах нам чуть‑чуть не хватило для победы над ними. Если выйдем с таким же настроем, как в прошлый раз, то все получится.

– Тогда «Зенит» не был мотивирован. Сейчас нет ощущения, что вы их сильно разозлили тем, как вы играете?

– Это они нас разозлили в матче за Суперкубок. Мы должны доставить удовольствие фанатам своей игрой.

– Как оцените новый формат Кубка?

– Чем больше игр, тем лучше. Это плюс для тех, кто получает немного игрового времени.

– Не смущает, что с «Зенитом» будете много играть в этом сезоне?

– Всегда хочется с хорошими соперниками играть побольше. Будут хорошие игры для болельщиков и для всей страны.

– Стоит ли проводить такую большую ротацию состава?

– Усталость все равно накапливается. Думаю, это нормально – те кто мало играют, получают возможность выйти на поле.

– Хотели бы видеть фанатов в матчах на Кубок?

– Конечно, хочется играть, когда много болельщиков, а не когда по 6–7 тысяч приходят. Были времена, когда по 25 тысяч ходило. Мы играем для болельщиков, поэтому хочется, чтобы они получали от игры удовольствие не только по телевизору, – сказал Чернов.

Баринов о том, кто в «Локо» способен закрыть Клаудиньо: «Я. Если меня поставят играть персонально – закрою»