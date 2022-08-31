Президент «Оренбурга» о Fan ID: «Для нашего клуба это большие деньги. Откуда их взять? Процесс цифровизации бесконечный, не очень приятные вещи происходят»

Президент заявил, что бесконечная цифровизация дорого обходится клубу.

– Ваше отношение к карте болельщика?

– Я государственный человек, выходец из определенной системы. Закон есть закон, его нужно исполнять, но когда принимается решение, просчитываются определенные последствия. Нас поставили в определенную ситуацию.

Мы только куда-то стремились, а сейчас нам говорят, что в этом году нужно решить вопрос с этой системой. Для нашего клуба это большие деньги. Вопрос – откуда их взять? Наверное, что-то будем придумывать, за счет чего-то и так далее. Я понимаю этот процесс цифровизации, он, наверное, бесконечный, и, к сожалению, в этой бесконечности происходят не очень приятные вещи, о которых не хочу говорить.

Еще лет шесть назад, когда внедряли систему управления доступом, утром она стоила, условно, 18 (в некоем эквиваленте), а потом – 45 и так далее. Потом внедрили систему распознавания лиц, сейчас, вот, карта болельщика. Для меня как человека прагматичного важна академия, создание условия для детей в Оренбурге, а остальное… Тоже важно, мы обязаны, и теперь не РФС нужно что-то доказывать, а другим участникам процесса – Минцифры, Минэкономики, Минспорта.

– Слишком много сопутствующих органов, в общем. А сколько для вашего клуба это все будет стоить?

– Там же интересные вещи, я знаю некие нюансы. Когда полторы недели назад было совещание с подрядчиком, я сказал: «Кто вы такие и сколько будете стоить?». Ну, крутили-вертели, сказали: «Наверное, 23». Потом мы попросили окончательное предложение, и там уже было 28. Но при этом они говорят, что программный продукт мы сами должны купить. А сколько он будет стоить и что еще там вылезет?

– Ну, в общем, вам нужно успеть все это к марту.

– Наверное, поставят такие условия, и мы будем вынуждены изощряться, искать денежные средства… У нас достаточно сложный сезон был, реконструкция, стройки. Я считаю, мы реализовали все, что наметили в прошлом году. Но это непросто далось.

– У РФС теперь нет вопросов по этому поводу?

– Наверное, нет, я не знаю. Но они будут.

– Будут?

– Безусловно.

– Что вы имеете в виду?

– Диалектика развития. Не может не быть вопросов, – сказал Василий Еремякин.

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