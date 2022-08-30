Дмитрий Тарасов: «Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» – это трагедия. Когда нет результата, нужно что-то менять в клубе. Всю систему»

высказался о неудачном старте сезона у ива».

Бывший полузащитник железнодорожников также выступило против введения Fan ID.

– Я из прошлого поколения, когда были драки на трибунах и еще что-то. Сам сталкивался с драками: когда шел в школу в спартаковском шарфе и шапке, меня били. Я за то, чтобы были болельщики на трибунах. Поэтому склоняюсь к тому, что не поддерживаю решение о введении Fan ID.

– Нынешний «Локомотив» – трагедия?

– Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что-то менять в клубе. Всю систему. Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» – это трагедия. Вопросы к руководству, надо что-то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке, – сказал Тарасов.