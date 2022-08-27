Фетисов о Fan ID: «Мы не туда вообще идем. Воспитывать болельщика надо со школы, с университета»

высказался о ситуации с Fan ID.

«У нас по-прежнему нет спортивного бизнеса и в ближайшей перспективе быть не может, поэтому клубам все равно, полный стадион или нет. Мне так кажется. Поэтому все ограничения, которые с этим связаны, непонятны для людей.

Понятно, там есть всякая аргументация. Но ты же идешь в магазин, не покупая себе ID. Идешь в парке на массовые мероприятия, на концерт – не покупаешь себе ID.

Мы не туда вообще идем. Воспитывать болельщика надо со школы, с университета. Я пацаном ходил с десяти лет на стадион «Динамо» – полный стадион, сорок пять тысяч, играют ЦСКА и «Спартак», непримиримые болельщики сидят рядом. Не было даже фан-зон, ничего», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.