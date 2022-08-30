В Госдуме призвали переформатировать РФС из-за непатриотичной политики. Это связано с Fan ID, крымскими клубами и концертом «Би-2» на Суперкубке

В Госдуме призвали переформатировать РФС из-за непатриотичной политики его руководства.

Группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) рассмотрела обращение болельщиков по внедрению Fan ID, официальный ответ «Газпром Арены» о концерте «Би-2» на Суперкубке и правовые обстоятельства отказа во включении крымских команд в чемпионат России.

В ГРАД признали действия РФС представляющими угрозу общественному согласию и носящими признаки враждебного иностранного влияния. В связи с этим ГРАД обратился к Министерству спорта РФ с предложением принять кадровые решения и изменить принципы работы РФС.

Об этом говорится в запросе, направленном депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрием Кузнецовым 30 августа. Он от лица ГРАД обратился в Следственный комитет с просьбой проверить РФС на предмет соответствия его решений российскому законодательству.

Оба запроса направлены в рамках деятельности думской группы по расследованию антироссийской деятельности. Внимание ГРАД к РФС, в частности, привлек общественный резонанс из-за концерта группы «Би-2» во время Суперкубка в Петербурге.

Для выяснения обстоятельств приглашения группы на концерт Кузнецов направлял запрос руководству «Газпром Арены». Там подтвердили, что РФС ответственен за приглашение группы на матч.

Вскоре после этого в ГРАД обратились болельщики «Пари НН», у которых есть претензии по целому ряду решений РФС.

«Одно из них – Fan ID. Их ввели по требованию западных ассоциаций, которые уже исключили Россию. При этом все данные наших болельщиков доступны зарубежным структурам. Наша цель – общественное согласие. Наша задача – убеждать чиновников слышать и учитывать мнение гражданского общества», – сказал Кузнецов.

В пресс-релизе партии отмечается, что болельщики против введения обязательного Fan ID, так как документ только усложняет проход на стадионы, из-за чего посещаемость матчей упала в 3-4 раза. Они также возмущены негласным запретом РФС на патриотические перфомансы болельщиков в поддержку спецоперации и армии России.

«Не укладывается в вектор государственной политики и отказ РФС включать команды из Крыма в чемпионат России. Ранее РФС это аргументировало тем, что в случае появления крымских команд российские клубы исключат из всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Но это – исключение из иностранных матчей – уже случилось, однако крымские команды до сих пор не в чести у РФС, указывают болельщики», – сказано в пресс-релизе.