Виллиан Роша: «С нетерпением жду момент, когда подпишу контракт с ЦСКА. Это огромный шанс в карьере»

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Бразильский защитник Виллиан Роша рассказал, что очень хочет стать игроком ЦСКА.

«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщен возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне.

Не пугает ли меня российский климат? Конечно, я боюсь морозов, ха-ха. В Портимао в основном круглый год стоит жара», – сказал игрок «Портимоненсе».

Сообщалось, что ЦСКА заплатит за 27-летнего центрального защитника около 2 млн евро. Статистику игрока можно изучить здесь.

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