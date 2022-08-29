ЦСКА заплатит около 2 млн евро за Рошу. «Портимоненсе» хотел 2,5 млн

Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за трансфер .

По данным журналиста Фабио Алейшо, переход защитника обойдется московскому клубу в сумму около 2 миллионов евро. Сообщалось, что португальский клуб хочет получить 2,5 миллиона евро за игрока.

27-летний бразилец завтра подпишет контракт с сроком на 3 года.

В сезоне-2022/23 Роша поучаствовал в четырех матчах чемпионата Португалии.

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 32 раза во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.