ЦСКА дает 2 млн евро за Рошу, «Портимоненсе» хочет 2,5 млн. Контракт на 3 года согласован

ведет переговоры о трансфере защитника Виллиана да Силвы Роши.

По информации журналиста Педру Сепулведы, московский клуб согласовал с 27-летним игроком условия личного контракта сроком на три года, но пока не может договориться с его клубом.

ЦСКА предлагает за бразильца 2 млн евро, а португальский клуб хочет получить 2,5 млн.

Контракт центрального защитника с «Портимоненсе» действует до лета 2023 года.

В сезоне-2022/2023 Роша поучаствовал в четырех матчах чемпионата Португалии.

В прошлом сезоне он сыграл 32 раза во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.