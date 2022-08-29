Виллиан Роша завтра прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша вскоре подпишет контракт с ЦСКА.
Об этом сообщил его представитель Леонардо Сауэя.
«Завтра днем Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА», – сказал Сауэя.
Сообщалось, что ЦСКА предлагает за игрока 2 млн евро, а «Портимоненсе» хочет получить 2,5 млн. Контракт сроком на 3 года согласован.
В сезоне-2022/2023 Роша поучаствовал в четырех матчах чемпионата Португалии.
В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 32 раза во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.