Виллиан Роша завтра прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Защитник «Портимоненсе» вскоре подпишет контракт с ЦСКА.

Об этом сообщил его представитель Леонардо Сауэя.

«Завтра днем Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА», – сказал Сауэя.

Сообщалось, что предлагает за игрока 2 млн евро, а хочет получить 2,5 млн. Контракт сроком на 3 года согласован.

В сезоне-2022/2023 Роша поучаствовал в четырех матчах чемпионата Португалии.

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 32 раза во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.