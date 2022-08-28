Гьян о критике Роналду: «Он вышел в сложный момент, выигрывал воздух ради команды, чтобы обеспечить победу «МЮ»

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Бывший нападающий сборной Ганы, игравший в Англии за «Сандерленд» в сезонах-2010/11 и 2011/12, ответил на запись журналиста Овураку Ампофо, так охарактеризовавшего форварда после матча с (1:0): «Роналду своим сегодняшним камео подтвердил, что он еще не готов выходить в стартовом составе».

«Он вышел в сложный момент матча. Он выигрывал верховые единоборства ради команды. Он должен был действовать лучше в последней контратаке, но в эту субботу он боролся, чтобы обеспечить победу. Тебе просто хочется обсуждать его, потому что тебе нужно комментировать», – ответил Гьян на реплику журналиста.

Роналду вышел на 68-й минуте игры с «Саутгемптоном» и ни разу не пробил, точность пасов – 50%