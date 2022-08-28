Экс-тренер «Наполи»: «Роналду забивает, но играет на себя. Зачем создавать себе проблему? Спаллетти его не хочет»

Экс-тренер Андреа Агостинелли не советует подписывать форварда Криштиану Роналду.

Сообщалось, что португалец может присоединиться к клубу Серии А в случае ухода нападающего в .

«Хотелось бы услышать мысли Спаллетти по поводу того, стало бы внедрение Роналду в хорошо собранную команду проблемой или нет.

У определенных футболистов уже начался спад. Возможно, Роналду и забивает голы, но он играет на себя. Зачем вам создавать себе проблему?

Если португалец придет, то должен будет играть постоянно. И я убежден, что Спаллетти его не хочет.

Если вам дают 100 млн евро, нужно продавать футболиста. Но необязательно на его место подписывать , – заявил Агостинелли.