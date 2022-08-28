Пол Скоулз: «Надеюсь, Роналду не уйдет. Во время матча с «Саутгемптоном» я думал, что «МЮ» нужен Криштиану»

хотел увидеть в старте на матч с «Саутгемптоном» (1:0).

Форвард вышел на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Во время просмотра матча я думал, что команде нужен Криштиану.

В центре им не хватало того, кто координировал бы игру, а это как раз про Роналду. В 37 лет уже не будешь уходить от соперников на скорости, но он очень хорош в том, чтобы придержать мяч или замкнуть навес. Рэшфорд в этом смысле совсем другой футболист. В разные моменты будут нужны игроки разных типов.

Я надеюсь, что Роналду не уйдет. Но если это случится, то «МЮ» нужно подписать центрального нападающего», – заявил бывший полузащитник «Юнайтед» в эфире BT Sport.

Роналду вышел на 68-й минуте игры с «Саутгемптоном» и ни разу не пробил, точность пасов – 50%