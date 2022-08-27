Стали известны подробности возможного обмена на .

По информации Corriere della Sera, английский клуб готов сделать предложение о трансфере Осимхена за 100 миллионов евро. Также манкунианцы готовы покрыть 85% зарплаты Роналду, если тот перейдет в неаполитанский клуб. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поддерживает контакт с – агентом португальца.

Сам хочет получить за трансфер Осимхена около 130 миллионов евро.

Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь, а Осимхена – здесь.