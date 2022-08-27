«МЮ» готов предложить «Наполи» 100 млн евро за Осимхена и покрыть 85% зарплаты Роналду в случае его перехода в неаполитанский клуб

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Стали известны подробности возможного обмена Криштиану Роналду на Виктора Осимхена

По информации Corriere della Sera, английский клуб готов сделать предложение о трансфере Осимхена за 100 миллионов евро. Также манкунианцы готовы покрыть 85% зарплаты Роналду, если тот перейдет в неаполитанский клуб. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поддерживает контакт с Жорже Мендешем – агентом португальца. 

Сам «Наполи» хочет получить за трансфер Осимхена около 130 миллионов евро. 

Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь, а Осимхена – здесь.

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